« Coeurs noirs » du 26 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur France 2

Par

Coeurs noirs au programme TV du lundi 26 janvier 2026 – Ce lundi soir, France 2 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de la série « Coeurs noirs ».


A découvrir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv

"Coeurs noirs" du 26 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur France 2



Vos épisodes du 26 janvier 2026

Episode 3 : Zaïd disparaît sans laisser de traces, tandis que la méfiance de Moktar ne cesse de s’intensifier. De leur côté, les 45 passent outre la DGSE et enrôlent Soraya comme source, dans l’espoir de retrouver la moindre piste menant à Sab.


Episode 4 : Moktar devient incontrôlable et la DGSE remet en question ses relations avec lui.

« Coeurs noirs » – rappel du synopsis de la saison 2

La série plonge au cœur du combat mené par un commando des forces spéciales françaises engagé dans la lutte contre Daech. Lors d’une opération, Sab, l’une des membres du groupe, est capturée par l’ennemi. Désormais, le Groupe 45 est entièrement mobilisé pour tenter de libérer la tireuse d’élite, détenue en otage. Mais l’irruption d’un agent de la DGSE et les discussions tendues avec Zaïd, désormais en cavale, viennent compliquer dangereusement le bon déroulement de la mission.

« Coeurs noirs » : les interprètes

Avec Nicolas Duvauchelle (Martin Mansard), Marie Dompnier (Adèle), Nina Meurisse (Sab), Thierry Godard (Roques), Jérémy Nadeau (Paco), Victor Pontecorvo (Spit), Moussa Maaskri (Zaïd), Patrick Mille (Pierre), Louis Séguier (Kevlar), Hugo Palomba (Bijou), Dea Liane (Soraya) et Radouan Leflahi (Moktar Masry)

