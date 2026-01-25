Demain Nous Appartient spoiler : Roxane fouille les affaires de Vahina et découvre... (vidéo épisode du 28 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Roxane va faire une découverte sur Vahina dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Elle se méfie de la jeune femme qu’elles hébergent avec Sara et qu’elle trouve trop complice avec sa femme…











Alors quand Roxane se retrouve seule à la maison après le départ de Vahina, la tentation de fouiller sa valise est trop grande. Elle ouvre et cherche un indice dans ses affaires. Roxane tombe alors sur un coffret à bijoux étrangement très rempli.

Vahina aurait-elle quelque à se reprocher ? S’agit-il de bijoux volés ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2128 du 28 janvier 2026 : Roxane fait une découverte

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.