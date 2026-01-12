« Le phare du secret » : votre téléfilm inédit ce 12 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



« Le phare du secret » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 12 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1, il s’intitule « Le phare du secret ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Le phare du secret » : l’histoire, le casting

Jessica Vickers prend la fuite pour échapper à un mari violent. Mais au cœur d’une tempête, sa cavale tourne court lorsqu’elle échoue sur les rives du lac Supérieur. Elle y est recueillie par Adeline, une femme solitaire vivant en ermite, qui la soigne, la nourrit et va jusqu’à éliminer le mari brutal de la jeune femme. Après tant de sacrifices pour une parfaite inconnue, Adeline ne comprend pas l’obstination de Jessica à vouloir partir. Convaincue que deux femmes meurtries peuvent se reconstruire ensemble, elle cherche par tous les moyens à la retenir auprès d’elle. Pour se libérer de cette nouvelle emprise, Jessica n’aura d’autre choix que de commettre l’irréparable.



Avec : Skye Coyne (Jessica Vickers), Shelli Manzoline (Adeline), Mark Justice (Colton), Rod Kasai (Le Député Foster)

Et à 16h, « Quand le passé ressurgit… » (rediffusion)

Âgée de 26 ans, Michelle s’installe dans une petite ville américaine en attendant l’arrivée de son fiancé, prévue deux semaines plus tard. À l’école maternelle où elle travaille, elle se rapproche de Cathy Rhodes, une femme plus âgée, écrivaine de livres pour enfants, qui vient régulièrement raconter des histoires aux élèves. Alors que tout semble annoncer un nouveau départ plein d’espoir, la situation se dégrade brutalement : lors de leur premier dîner commun, Michelle réalise que son fiancé et Cathy éprouvent une profonde hostilité l’un envers l’autre. La tension dégénère et provoque une violente dispute au sein du couple. Cherchant du réconfort auprès d’une collègue devenue proche, Michelle essuie un refus. Dans l’ombre, Cathy a tout orchestré pour isoler la jeune femme. Persuadée que Michelle est sa fille disparue vingt ans plus tôt, elle est convaincue de l’avoir enfin retrouvée.

Avec : Sofia Mattsson (Michelle Jacobs), Molly Hagan (Cathy Rhodes), Richard Brancatisano (Jonathan Corigan), Bates Wilder (Derek Rhodes)