Plus belle la vie spoiler : Luna retrouve Martin, que cache-t-il ? (13 janvier 2026)

Par /

Publicité

Plus belle la vie en avance du 13 janvier 2026 – Luna va finalement retrouver Martin demain dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 13 janvier 2026, un ami de Thomas l’appelle après avoir reconnu Martin dans son snack.


Plus belle la vie spoiler : Luna retrouve Martin, que cache-t-il ? (13 janvier 2026)
Capture TF1


Publicité

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un rapprochement inattendu, une course contre la montre, les résumés jusqu’au 23 janvier 2026

Luna et Thomas débarquent rapidement sur place, Luna est soulagée en retrouvant Martin. Mais ce dernier est en état de choc. Gabriel l’ausculte et confirme qu’il est affaibli et angoissé… Le moindre bruit dans la rue lui fait peur. Et au commissariat face à Idriss et Stanislas, Martin ment : il affirme ne pas avoir vu Slimani.

Martin est blessé à la jambe et dit ne pas se souvenir de comment il s’est fait ça… Que cache Martin ? S’est-il battu avec le meurtrier ? Deux nouveaux policiers, tout droit venus de la police aux frontières, débarquent. Et ils sont déterminés à faire parler Martin…


Publicité

A LIRE AUSSI
Plus Belle La Vie du 12 janvier 2026 : Idriss et Stanislas font une découverte sur Martin (résumé + extrait vidéo épisode 495 en avance)
Plus Belle La Vie du 12 janvier 2026 : Idriss et Stanislas font une découverte sur Martin (résumé + extrait vidéo épisode 495 en avance)
Plus Belle La Vie spoilers : Martin inquiet, Ulysse déchante, les résumés jusqu’au 30 janvier 2026
Plus Belle La Vie spoilers : Martin inquiet, Ulysse déchante, les résumés jusqu'au 30 janvier 2026
Plus Belle La Vie spoilers : Martin retrouvé en état de choc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 12 au 16 janvier 2026)
Plus Belle La Vie spoilers : Martin retrouvé en état de choc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 12 au 16 janvier 2026)
Plus belle la vie spoiler : Martin est-il mort ? La police fait une découverte choc (12 janvier 2026)
Plus belle la vie spoiler : Martin est-il mort ? La police fait une découverte choc (12 janvier 2026)


Publicité


Retour en haut