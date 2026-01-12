Plus belle la vie spoiler : Luna retrouve Martin, que cache-t-il ? (13 janvier 2026)



Plus belle la vie en avance du 13 janvier 2026 – Luna va finalement retrouver Martin demain dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 13 janvier 2026, un ami de Thomas l’appelle après avoir reconnu Martin dans son snack.











Luna et Thomas débarquent rapidement sur place, Luna est soulagée en retrouvant Martin. Mais ce dernier est en état de choc. Gabriel l’ausculte et confirme qu’il est affaibli et angoissé… Le moindre bruit dans la rue lui fait peur. Et au commissariat face à Idriss et Stanislas, Martin ment : il affirme ne pas avoir vu Slimani.

Martin est blessé à la jambe et dit ne pas se souvenir de comment il s’est fait ça… Que cache Martin ? S’est-il battu avec le meurtrier ? Deux nouveaux policiers, tout droit venus de la police aux frontières, débarquent. Et ils sont déterminés à faire parler Martin…



