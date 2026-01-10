

Reportages découverte du 10 janvier 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 10 janvier 2026 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Ils mènent une double vie » (inédit)

Plus de 2,5 millions de Français cumulent aujourd’hui au moins deux emplois, un chiffre en constante hausse. Si cette double activité est souvent une nécessité financière, elle peut aussi être un choix, motivé par la passion. Mais jongler entre deux métiers, parfois aux univers opposés, impose un rythme intense où se mêlent ambitions, vie personnelle et recherche de sens.

À 42 ans, Mickaël incarne cette réalité : chaudronnier la semaine, vendeur de lingerie le week-end. Cette activité complémentaire lui permet d’augmenter ses revenus de 30 % et d’envisager un voyage en famille, malgré un temps réduit avec ses proches.



Sophie, 50 ans, partage son quotidien entre une entreprise de pompes funèbres et l’organisation de mariages. Deux métiers qu’elle juge finalement proches, chacun reposant sur l’importance d’une cérémonie unique. Pour se démarquer, elle s’est spécialisée comme officiante.

Aurélie, 47 ans, alterne entre son poste de cheffe d’escale maritime à Dieppe et la scène d’un cabaret, où elle se produit sous le nom de Lily. Habituée au playback, elle se prépare aujourd’hui à chanter en live, un défi de plus à concilier avec son emploi principal.

Enfin, Lise, infirmière libérale à Boulogne-sur-Mer, a lancé sa propre marque de vêtements inspirée de la Côte d’Opale. Épuisée par ce rythme à double vitesse, elle espère bientôt se consacrer pleinement à son projet entrepreneurial.

Et à 14h50 dans Grands Reportages : « Friches, usines, travaux : le bon plan » (rediffusion)

La désindustrialisation a laissé derrière elle des milliers de friches : usines, entrepôts, manufactures à l’abandon, témoins d’un passé industriel révolu. On en compterait près de 4 000 en France, couvrant plus de 100 000 hectares. Autant de lieux chargés d’histoire que certains choisissent aujourd’hui de faire revivre. Pendant deux ans, nous avons suivi des Français déterminés à réhabiliter ces bâtiments vieillissants et à leur offrir une seconde vie.

Dans le Lot, Géry et Kristina quittent Bordeaux pour s’installer avec leurs trois enfants dans une ancienne usine textile de 1 500 m². Leur objectif : rénover les lieux, y vivre et relancer une activité textile, malgré leur totale inexpérience en rénovation.

Dans le Nord, Grégoire rachète le garage abandonné de son père mécanicien. Avec sa compagne Hélène, il se lance dans sa transformation en restaurant, en réalisant lui-même les travaux, un chantier plus complexe que prévu.

Près de Liège, Frédéric, pompier professionnel, s’attaque à la reconversion d’un château d’eau des années 1930, perché à 17 mètres de haut. Avec sa femme Aléna, il veut en faire un logement insolite et luxueux, malgré les contraintes techniques et les aléas climatiques.

À Toulouse enfin, Pierre-Olivier et Aurélien se lancent dans un projet colossal : transformer une ancienne fabrique de munitions de 2 000 m² en salle d’escalade. Un chantier à 1,2 million d’euros, symbole de la renaissance d’un site industriel centenaire.