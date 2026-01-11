Les 12 coups de midi du 11 janvier : victoire de Cyprien, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 11 janvier 2026, 113ème victoire de Cyprien – Encore et toujours une victoire de Cyprien ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Avec un adversaire peu brillant, il a signé une victoire à 30 euros aujourd’hui et n’a donc pas pu tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse.











Les 12 coups de midi du 11 janvier, 5 indices sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte de Cyprien monte ainsi au total de 522.234 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a désormais 5 indices : le désert d’Oman en photo de fond, un avion de chasse, un erlenmeyer, un flacon de parfum, et un couteau de boucher.

Avec ces indices, on pense à Oscar Isaac : le désert d’Oman et l’avion pour « Stars Wars », l’erlenmeyer et le couteau de boucher pour son rôle de scientifique dans « Frankenstein », et le parfum car il est connu pour avoir déclaré ne jamais en porter.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya, Harrison Ford, Johnny Depp



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 11 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+