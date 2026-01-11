

Grands Reportages du 11 janvier 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 11 janvier 2026 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Sécheresse, inondations : ma maison s’écroule ! Episode 2 » (inédit)

Une maison est censée protéger. Pourtant, pour de nombreux Français, cet équilibre se fissure. Inondations, sécheresse, tempêtes, érosion : 60 % des habitants sont aujourd’hui exposés aux risques climatiques. Plus de 10 millions de maisons sont fissurées et une sur quatre se situe en zone inondable. Pendant un an, nous avons suivi le combat de propriétaires confrontés aux assurances et à l’État pour sauver leur logement. Une série inédite en deux épisodes.

Dans ce deuxième volet, nous retrouvons Josette, retraitée, contrainte de quitter sa maison placée sous arrêté de péril. Elle vit dans une caravane et a déjà dépensé 65 000 euros pour prouver que les fissures sont liées à la sécheresse, tandis que son assurance refuse de l’indemniser.



À Blendecques, dans le Nord-Pas-de-Calais, Coralie et Antoine ont vu leur maison récemment rénovée être inondée à trois reprises en deux mois. Traumatisés, comme l’ensemble du village, ils hésitent désormais entre partir ou rester.

À Ambleteuse, sur la côte d’Opale, Hélène découvre que l’érosion menace rapidement sa maison en bord de mer. Face au silence des pouvoirs publics, elle tente de mobiliser ses voisins pour protéger leurs habitations.

Enfin, dans le Lot-et-Garonne, Christine et Denis se battent depuis dix ans pour faire reconnaître les dégâts liés à la sécheresse sur leur maison fissurée. Déboutés en appel, ils rejoignent un collectif de sinistrés, alors que l’accès aux arrêtés de catastrophe naturelle se durcit, bloquant toute indemnisation.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « La terre de nos ancêtres : un héritage difficile » (rediffusion)

Autrefois, dans les familles d’Olivier, Théo, Sarah et Rémi, on récoltait le sel, cultivait la lavande ou produisait de l’huile d’olive. Ces savoir-faire ancestraux ont disparu avec l’exode des générations précédentes. Aujourd’hui, les petits-enfants reviennent « au pays » pour faire revivre les terres familiales et renouer avec leur héritage.

Sur l’île de Ré, Olivier, architecte, réhabilite avec ses fils les marais salants de son grand-père, abandonnés depuis 50 ans. Dans la Drôme, Théo quitte sa vie de chef d’entreprise pour relancer la culture de la lavande et valoriser le terroir de son village. En Tunisie, Sarah reprend la production d’huile d’olive familiale avec l’ambition de l’exporter, malgré une sécheresse historique. En Auvergne, Rémi relance une activité maraîchère sur les terres de ses ancêtres.

Quatre parcours, un même défi : faire renaître un patrimoine oublié.