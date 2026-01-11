Tout le monde veut prendre sa place : Vincent intègre le top 10, ses gains explosent grâce à la nouvelle règle ! (11 janvier 2026)



Vincent a intégré le top 10 des plus grands Champions ce week-end dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Et il a ce dimanche pu profiter pour la première fois de la nouvelle règle, qui lui a permis de faire exploser ses gains !











En effet, depuis le début de l’année, si le Champion réussit à faire un carton plein, il voit les gains apportés par son adversaire doubler ! Et aujourd’hui, Vincent a réussi son 18ème carton plein, le premier en 2026. Ça tombait bien puisque son adversaire du jour, Yann, a été redoutable et lui a apporté 1900 euros ! Des gains doublés qui ont donc ajouté 3800 euros à la cagnotte du Champion.

Vincent totalise ainsi 131.800 euros de gains en 114 victoires.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

3 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

4 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

5 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

6 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

7 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

8 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

9 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)

10 – Vincent, 114 victoires, 131.800 euros (depuis septembre 2025)



Tout le monde veut prendre sa place du 11 janvier, le replay

