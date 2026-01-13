Les 12 coups de midi du 13 janvier : nouvelle victoire de Cyprien, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 13 janvier 2026, 115ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une nouvelle victoire ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur aujourd’hui.











Les 12 coups de midi du 13 janvier, 5 indices sur l’étoile mystérieuse

Les gains de Cyprien monte ainsi au total de 523.784. Sur l’étoile mystérieuse, de moins en moins de case et un âne est entrain d’apparaitre. Il s’ajoute aux précédents indices : le désert d’Oman en photo de fond, un avion de chasse, un erlenmeyer, un flacon de parfum, et un couteau de boucher.

Avec ces indices, on pense toujours à Oscar Isaac : le désert d’Oman et l’avion pour « Stars Wars », l’erlenmeyer et le couteau de boucher pour son rôle de scientifique dans « Frankenstein », et le parfum car il est connu pour avoir déclaré ne jamais en porter.

En cette semaine spéciale Pièces Jaunes, les 12 coups de midi ont déjà récoltés 32.000 euros.



Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya, Harrison Ford, Johnny Depp

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+