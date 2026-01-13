Star Academy, les évaluations du 13 janvier : Sarah et Ambre impressionnent, Bastiaan se loupe, le résumé complet



Star Academy, les évaluations du 13 janvier 2026 – C’est ce mardi matin qu’avaient lieu les évaluations de la semaine 13 de la Star Academy 2025. Cette semaine, les élèves avaient carte blanche, ils devaient interpréter une chanson de leur choix comme s’il s’agissait de leur concert.











Léa ouvre le bal des évaluations

Léa passe une nouvelle fois la première. Elle a choisi « On Fire » de Loic Nottet, Bastiaan et Sarah l’accompagnent pour la mise en scène. C’est très réussi, les profs ont l’air ravis.

Victor passe ensuite sur « Secret Love Song » du groupe Little. C’est vraiment une très belle évaluation ! Victor n’est pas totalement content de lui mais les autres lui assurent que c’était incroyable.

Place ensuite à Ambre sur « Faux semblants » d’Anabel. C’est superbe, Michaël et Sofia ont un grand sourire. Les autres élèves l’applaudissent mais Ambre s’est trouvée moins bien qu’en répétitions.



Bastiaan passe sur « bbtumadores » de Leslie Medina. Les profs semblent emballés, c’est réussi. Il ressent pas content de lui, il n’a pas fait ce qu’il voulait. Il dit s’être trompé dans les paroles mais les autres n’ont rien vu.

Et on termine avec Sarah sur « Ok Love You Bye » d’Olivia Dean. Là aussi, ça a l’air très réussi !

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : un bon niveau encore ce matin mais à ce niveau là, l’erreur de Victor pourrait bien être fatale. Sarah et Léa ont été légèrement au dessus aujourd’hui. Verdict demain soir en fin de quotidienne avec l’annonce des nommés !

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.