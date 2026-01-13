

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 13 janvier 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 13 janvier 2026 à 13h55 « 40 ans d’écart mais ils s’aiment ! »

Cet après-midi, Ça commence aujourd’hui propose un numéro inédit consacré à des histoires d’amour qui bousculent les conventions. Le thème du jour, « 40 ans d’écart mais ils s’aiment ! », met en lumière des couples dont la différence d’âge suscite souvent incompréhensions, critiques et jugements.

Sur le plateau de Faustine Bollaert, plusieurs témoins viennent raconter leur rencontre, leur quotidien et les obstacles qu’ils ont dû affronter pour vivre leur relation au grand jour. Entre regards extérieurs pesants, réactions de l’entourage et combat pour faire accepter leur amour, ces couples livrent des témoignages forts, sincères et émouvants. Une émission qui invite à dépasser les préjugés et à questionner notre regard sur l’amour.



Publicité





Et à 15h : « Verser une pension alimentaire à leur père ? Elles refusent ! » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit trois femmes dont le passé a brutalement refait surface à la suite de la réception d’un courrier officiel. Laurence, Mélissa et Alicia, qui avaient toutes rompu tout lien avec leurs pères et pensaient ne plus jamais avoir à leur faire face, se retrouvent confrontées à une décision de justice. En France, la loi peut en effet contraindre des enfants majeurs à verser une pension alimentaire à leurs parents dans le besoin, au nom de l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants. Pour ces femmes ayant connu la maltraitance, cette situation est vécue comme une double peine, soulevant une question essentielle : la solidarité familiale peut-elle être imposée par la justice, indépendamment de l’histoire et des souffrances vécues ?

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.