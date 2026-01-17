Les 12 coups de midi du 17 janvier : Cyprien fait fort, plus que 10 cases sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 17 janvier 2026, 119ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Grâce à une adversaire efficace, le Maître de Midi a signé une victoire à 30.000 euros aujourd’hui.


Les 12 coups de midi du 17 janvier, plus que 10 cases sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper sa cagnotte au total de 540.934 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 10 cases et on a beaucoup d’indices : le désert d’Oman en photo de fond, un avion de chasse, un erlenmeyer, un flacon de parfum, un couteau de boucher, et un âne blanc. Cyprien a proposé Robert Pattinson mais c’est raté.

Ces indices de l’étoile mystérieuse pointeraient tous vers Raphaël Quenard : l’erlenmeyer ferait référence à son diplôme de l’École nationale supérieure de chimie de Paris, le couteau de boucher à son rôle dans la saison 3 de « Family Business », l’avion à son passage par l’école des Pupilles de l’air, le parfum à son film « Cash », le désert à son livre « Clamser à Tataouine », et l’âne blanc au film « I Love Peru ».

En cette semaine spéciale Pièces Jaunes, les 12 coups de midi ont déjà récoltés 112.000 euros.


Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya, Harrison Ford, Johnny Depp, Robert Pattinson

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 17 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

