Grands Reportages du 17 janvier 2026, sommaire et reportages











Grands Reportages du 17 janvier 2026 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Entreprises centenaires : pour le meilleur et pour le pire – Episodes 1 et 2 » (rediffusions)

En France, les trois quarts des entreprises sont familiales. Parmi elles, certaines sont de véritables institutions, centenaires, qui ont traversé les époques en conservant un savoir-faire presque intact. Mais comment transmettre un héritage parfois lourd à porter ? Comment rester fidèle à l’histoire tout en s’adaptant à son temps ?

Du café au foie gras, de l’horlogerie aux chaussettes, quatre entreprises centenaires s’apprêtent à vivre un moment clé de leur histoire. À Beaumont-de-Lomagne, Marjorie se prépare à reprendre la conserverie familiale fondée en 1888 et à prouver sa légitimité lors du Salon de l’Agriculture. À Toulon, Boris tente de relancer une marque de café créée en 1875, disparue après une faillite, avec la volonté de lui redonner son éclat d’antan. Dans le Doubs, Nicolas perpétue depuis 244 ans un savoir-faire unique en relevant le défi de restaurer une horloge monumentale. Enfin, Constance, choisie pour diriger une manufacture de chaussettes centenaire sans héritiers, doit organiser un anniversaire symbolique tout en respectant l’esprit d’origine.



Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces quatre chefs d’entreprise confrontés aux défis de leur époque et au poids de leur histoire. Parviendront-ils à transmettre, faire évoluer et pérenniser cet héritage pour qu’il continue à traverser les générations ?