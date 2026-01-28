Les 12 coups de midi du 28 janvier : coup d’arrêt pour Cyprien, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 28 janvier 2026, 130ème victoire de Cyprien – Coup d’arrêt pour Cyprien ce mercredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Avec une adversaire peu efficace au Coup Fatal, le Maître de Midi n’a remporté que 30 euros à partager aujourd’hui !











Les 12 coups de midi du 28 janvier, un ring de boxe sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit donc sa cagnotte totaliser la somme de 592.393 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, peu de cases dévoilées et on a toujours que des projecteurs sur la photo de fond. Rappelons qu’il devrait s’agir d’un ring de boxe. D’autres indices semblent déjà se profiler et apparaitront prochainement !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 28 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+