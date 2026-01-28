Demain Nous Appartient du 28 janvier : Roxane fait une découverte, Noor démasque Fred (résumé + vidéo épisode 2128 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 28 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2128 de DNA – Vahina réapparait ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Elle a fait très peur à Sara et Roxane mais il s’agissait d’un malentendu… Méfiante, Roxane va fouiller sa valise et fait une découverte.





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 28 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2128

La veille, Roxane et Sara ont cru qu’Enora avait été kidnappée par Vahina, qui avait simplement oublié de prévenir avoir discuté avec Georges à la crèche avant de faire des courses. Sa valise était juste rangée à la buanderie… Pour se racheter, Vahina aide Sara au jardin, ce qui inquiète Roxane. Elle confie à Bart sa peur de voir Vahina s’immiscer dans son couple, fragilisé depuis le traumatisme de Sara. Plus tard, Roxane fouille la valise de Vahina et y découvre des vêtements et bijoux de luxe, en contradiction avec ses dires. Elle soupçonne un vol, mais Sara veut lui laisser le bénéfice du doute — sans savoir que Vahina entend tout.

De son côté, Noor s’interroge sur le comportement excessif de Fred. Samuel lui avoue qu’il est bipolaire et que Victoire l’ignore. Malgré sa promesse, Noor le répète à Romain, mal à l’aise.



Publicité





À l’hôpital, une femme fixe Aaron : c’est en réalité une cliente. Il avoue ensuite à Soraya qu’il s’est lancé dans l’escorting, en hommage à son frère Simon. Elle garde le secret. Le soir, il retrouve sa nouvelle cliente… Philippine Julliard !

Enfin, Adam en a assez de se cacher pour voir Gloria et reparle d’emménager ensemble. Gloria pense que Soizic n’est pas prête. Adam évoque quand même son départ à sa mère, qui admet ensuite ne pas vouloir qu’il parte.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Sara va-t-elle céder aux avances de Vahina ? (vidéo épisode du 30 janvier)

VIDÉO Demain nous appartient du 28 janvier 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.