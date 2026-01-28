

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 28 janvier 2026, le sommaire – Ce mercredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 28 janvier 2026 à 13h55 « Transition de genre, ils ont décidé de faire machine arrière » (inédit)

Dans ce numéro inédit, Faustine Bollaert reçoit des invités qui ont entamé une transition de genre avant de décider, à un moment de leur parcours, de faire machine arrière. Face aux caméras, ils racontent leur cheminement personnel, les raisons qui les ont poussés à revenir sur leur décision, mais aussi les doutes, les questionnements et les conséquences — physiques, psychologiques, familiales et sociales — de ce choix complexe. Un témoignage rare, souvent difficile à partager, qui met en lumière des trajectoires de vie singulières, loin des idées reçues.

Au fil de l’émission, les invités évoquent le mal-être qui les a conduits à transitionner, le moment où les certitudes ont laissé place au doute, le regard de leurs proches et de la société, et leur reconstruction aujourd’hui



Publicité





Avec bienveillance, Faustine Bollaert accompagne la parole de chacun, dans l’ADN de l’émission : écouter, comprendre et donner de la visibilité à des histoires de vie fortes, sans jugement.

Et à 15h : « Un 3ème enfant… et leur couple a volé en éclats ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des invités dont le couple a vacillé après l’arrivée d’un troisième enfant. Justine et Clément, autrefois très fusionnels, traversent une période de crise depuis la naissance de leur petite dernière il y a cinq mois : après des semaines de silence, ils essaient aujourd’hui de renouer le dialogue et de retrouver leur complicité. De son côté, Océane a sombré dans une sévère dépression post-partum à la naissance de son troisième bébé, qui souffrait d’un RGO et demandait une attention constante, créant une distance avec son mari Jason, désormais plus présent et à l’écoute pendant qu’elle suit une thérapie. Enfin, Aline, enceinte de six mois, reconnaît qu’elle était devenue invivable avec son compagnon David, multipliant les reproches jusqu’à son départ du domicile ; restée seule avec ses deux aînés, elle a fini par admettre qu’elle souhaitait reconstruire son couple.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.