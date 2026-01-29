Les 12 coups de midi du 29 janvier : Cyprien continue, indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 29 janvier 2026, 131ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce jeudi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a remporté 3000 euros à partager avec un téléspectateur aujourd’hui.











Les 12 coups de midi du 29 janvier, un ring de boxe sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte de Cyprien grimpe ainsi au total de 593.893 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours projecteurs sur la photo de fond. Rappelons qu’il devrait s’agir d’un ring de boxe. Et un nouvel indice est entrain d’apparaitre en haut à droite mais difficile d’identifier de quoi il s’agit.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 29 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+