« Une ex envahissante » : votre téléfilm ce 29 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

« Une ex envahissante » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 29 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Une ex envahissante ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Une ex envahissante » : l’histoire, le casting

Deon, avocat, et sa fiancée Imani achètent un appartement dans une résidence de luxe, malgré les réticences de Deon. Étonnamment, Imani obtient un rendez-vous rapide avec Nicolette, la gérante, alors que la liste d’attente est longue.



À leur arrivée, ils croisent Tamera, l’ex-femme de Deon, elle aussi avocate, venue voir un client de l’immeuble, Arthur. Quand celui-ci meurt subitement, Tamera emménage dans son appartement. Imani supporte mal cette proximité et découvre que leur propre logement s’est libéré après le décès soudain de la sœur d’Arthur. Elle commence à craindre que l’immeuble cache quelque chose.

Les tensions explosent quand Tamera organise une fête surprise pour Deon sans prévenir Imani et en profite pour fouiller dans son téléphone. Les disputes du couple s’intensifient, tandis que Tamera enquête discrètement sur une ancienne affaire liée à Deon… et met au jour des éléments inquiétants.

Avec : Chantel Riley (Imani), Getenesh Berhe (Tamera), Kwaku Adu-Poku (Deon), Deneisha Henry (Nicolette)

Et à 16h, « Institutrice & séductrice » (rediffusion)

Après la mort de sa mère, une peintre emportée par un cancer, Izzy Fletcher quitte tout pour s’installer à Clinton, la ville natale de son mari Jack, avec lui et leur fille Taylor. Mais le changement de décor ne suffit pas à apaiser son chagrin, et son couple commence à se fissurer. Comme si cela ne suffisait pas, les tableaux de sa mère, qu’elle avait fait expédier, disparaissent mystérieusement. Pendant ce temps, Jack croise sans cesse Emma Sanders, l’institutrice de Taylor — au bar, en pleine forêt… des rencontres troublantes qui ne font qu’accentuer le malaise d’Izzy.

Avec : Maria Breese (Izzy Fletcher), Omar Gooding (Jack Fletcher), Jackie Moore (Emma Sanders), Al Sapienza (Chuck Fletcher)