Les 12 coups de midi du 7 janvier : Cyprien continue, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 7 janvier 2026, 109ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une nouvelle victoire ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une victoire à 3.000 euros alors qu’un nouvelindice est apparu l’étoile mystérieuse.











Les 12 coups de midi du 7 janvier, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper sa cagnotte à 506.119 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, un nouvel indice est apparu : un erlenmeyer. Il s’ajoute aux précédents : le désert d’Oman en photo de fond et un avion de chasse. Cyprien est parti comme nous du côté de « Star Wars » en proposant Harrison Ford mais c’est raté.

Avec ces indices, on pense à Oscar Isaac : le desert d’Oman et l’avion pour « Stars Wars », et l’erlenmeyer pour son rôle de scientifique dans « Frankenstein ».

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya, Harrison Ford



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 7 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+