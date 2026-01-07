« Un billet pour le pôle Sud » : votre téléfilm inédit ce 7 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



« Un billet pour le pôle Sud » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 7 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1, il s’intitule « Un billet pour le pôle Sud ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un billet pour le pôle Sud » : l’histoire, le casting

Emma, jeune dessinatrice judiciaire célibataire en quête d’amour, voit son quotidien bouleversé lorsqu’elle reçoit un appel alarmant de son père. Persuadée qu’il est en danger, elle embarque clandestinement sur un bateau de croisière à destination de l’Antarctique, où sa route va croiser celle d’Andy.



Avec : Rhiannon Fish (Emma), Markian Tarasiuk (Andy), Dean McDermott (Ian), Raissa Xavier (Ingrid)

Et à 16h, « Un amour polaire » (rediffusion)

Chloé, productrice de podcasts passionnée par son métier, ressent le besoin de prendre du recul alors que son patron lui réclame une nouvelle idée. En quête d’inspiration, elle part en Islande avec ses amis de longue date, comme au temps de l’université. À sa grande surprise, Charlie, photographe et ancien amour de jeunesse, se joint au voyage : malgré leurs efforts pour s’éviter, il est évident que les sentiments entre eux ne se sont jamais vraiment éteints.

Avec : Kaitlin Doubleday (Chloé), Colin Donell (Charlie), Preston Sadleir (Kenneth), Kate Easton (Erin)