Les 12 coups de midi du 9 janvier : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, qui s’y cache ?

Les 12 coups de midi du 9 janvier 2026, 111ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a signé une victoire à 2000 euros alors qu’un nouvel indice est apparu sur l’étoile mystérieuse.











Les 12 coups de midi du 9 janvier, un flacon de parfum sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait donc monter sa cagnotte à l’impressionnant total de 507.219 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a un nouvel indice : un flacon de parfum. Il s’ajoute aux indices précédents : le désert d’Oman en photo de fond, un avion de chasse, et un erlenmeyer.

Avec ces indices, on pense à Oscar Isaac : le desert d’Oman et l’avion pour « Stars Wars », l’erlenmeyer pour son rôle de scientifique dans « Frankenstein », et le parfum car il est connu pour avoir déclaré ne jamais en porter.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya, Harrison Ford



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 9 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+