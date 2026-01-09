

Ça commence aujourd’hui du 9 janvier 2026, le sommaire – Ce vendredi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 9 janvier 2026 à 13h55 « Balavoine, Baker, Ferré : ils perpétuent l’héritage d’un monstre sacré »

Ce vendredi, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit particulièrement émouvant, consacré à la transmission et à la mémoire. Faustine Bollaert reçoit celles et ceux qui portent, au quotidien, l’héritage de véritables monstres sacrés de la chanson française. Sous le thème « Balavoine, Baker, Ferré : ils perpétuent l’héritage d’un monstre sacré », l’émission donne la parole à des proches et des héritiers artistiques qui racontent comment ils font vivre l’œuvre, les valeurs et l’engagement de ces icônes disparues. Entre souvenirs intimes, fierté, responsabilités et parfois poids de la comparaison, ces témoignages bouleversants offrent un regard rare sur ce que signifie continuer à faire rayonner un nom devenu légendaire. Une émission forte, placée sous le signe de la transmission, de la passion et de l’émotion.

Et à 15h : « A 20 ans, ils sont accros à la chirurgie esthétique » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » de très jeunes adultes, à peine âgés de 20 ans, devenus dépendants à la chirurgie esthétique. Tous racontent un rapport douloureux à leur image : Yohan, atteint de dysmorphophobie, enchaîne les interventions au gré de défauts qu’il perçoit et qui deviennent obsessionnels ; Ouryel, dans le cadre de sa transition, a multiplié les opérations jusqu’à s’injecter elle-même de l’acide hyaluronique, au point de ne plus se reconnaître ; Margaux, complexée par ses lèvres dès l’adolescence, a commencé les injections à 18 ans et ne parvient plus à s’arrêter, retouchant régulièrement plusieurs zones de son visage ; quant à Alexandre, il utilise la chirurgie pour se transformer en vampire et, avec son compagnon, façonne un univers fantastique chez lui, revendiquant une fuite du réel au profit d’un imaginaire qu’il juge plus désirable.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.