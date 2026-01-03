« Mary Poppins » : votre film ce soir sur M6 (3 janvier 2026)



Publicité





« Mary Poppins », c’est le film des studios Disney qui vous attend ce samedi soir sur M6. Un film culte que l’on ne présente plus !





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 ou en streaming via la fonction direct d’M6+.







Publicité





« Mary Poppins » : l’histoire

Monsieur Banks est un banquier très pris par son travail, tandis que son épouse s’investit activement dans le mouvement des suffragettes. Absorbés par leurs engagements respectifs, ils délaissent malgré eux leurs enfants, Jane et Michael, qui multiplient les bêtises pour capter l’attention de leurs parents. Après une nouvelle fugue, leur nounou décide de quitter son poste. Les enfants rédigent alors une annonce aussi originale qu’improbable pour trouver une nouvelle gouvernante. C’est Mary Poppins qui y répond et fait une entrée spectaculaire dès le lendemain, portée par le vent d’Est. Elle entraîne aussitôt Jane et Michael dans un monde magique et extraordinaire.

Avec Julie Andrews (Mary Poppins), Dick Van Dyke (Bert / M. Dawes), David Tomlinson (George W. Banks), Glynis Johns (Winifred Banks), Karen Dotrice (Jane Banks), Matthew Garber (Michael Banks), Hermione Baddeley (Ellen)



Publicité





« Mary Poppins » : extrait vidéo