The Floor, à la conquête du sol : second numéro ce soir sur France 2 (3 janvier 2026)

« The Floor, à la conquête du sol » du 3 janvier 2026 – Ce samedi soir à la télé, Cyril Géraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour le deuxième numéro de la saison 3 de « The Floor, à la conquête du sol ». Un sol géant constitué de 100 cases, 100 candidats, 100 catégories, avec 100 000 euros à la clé !





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







The Floor, à la conquête du sol, présentation de la saison 3

Cette troisième saison inédite s’annonce plus intense et spectaculaire que jamais !

Sur un plateau monumental composé de 100 cases, 100 candidats font leur entrée dans l’arène avec une ambition commune : représenter leur catégorie, étendre leur zone d’influence et, duel après duel, tenter de s’emparer de l’ensemble du sol. À la clé, une récompense pouvant atteindre 100 000 euros pour celui ou celle qui réussira à tout conquérir.



Chaque soirée est rythmée par des moments de tension, des rebondissements inattendus et des affrontements décisifs. La diversité des catégories et des images surprenantes rendent la compétition permanente, où la stratégie devient un atout indispensable pour aller plus loin.

À l’issue de chaque épisode, place à l’Ultime Duel : les deux candidats détenant les plus vastes territoires s’affrontent pour décrocher 5 000 euros. Sans élimination, cette confrontation finale vient conclure la soirée dans une bataille sous haute tension.

Dans cette nouvelle saison, la conquête du sol promet d’être encore plus imprévisible et impressionnante.

Qui saura enchaîner les victoires ? Qui parviendra à défendre son territoire face aux attaques adverses ? Et surtout, qui inscrira son nom sur la totalité du sol ?

Préparez vous pour le second numéro de « The Floor, à la conquête du sol » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV