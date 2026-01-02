« Qui sera le plus nul ? » : qui sont les éliminés de la première soirée ? (replay du 2 janvier 2026)



Lancée ce vendredi avec Camille Combal, « Qui sera le plus nul ? » a fait une entrée remarquée avec un concept aussi absurde qu’efficace : tout faire pour quitter la compétition le plus rapidement possible. Et dès cette première soirée, le jeu a tenu toutes ses promesses… en prenant le public à contre-pied.











Emilien et Diane éliminés

Émilien, impressionnant de maîtrise et de sang-froid tout au long des épreuves, s’est imposé comme le candidat le plus fort de la soirée. Logique implacable, culture générale solide, rapidité de réflexion : il a enchaîné les bonnes réponses et s’est naturellement hissé en tête du classement. Résultat ? Il est devenu le premier éliminé de l’aventure, décrochant ainsi le titre officieux d’“intello” du jour.

Plus tard, c’est Diane Segard qui a elle aussi brillamment tiré son épingle du jeu. Concentrée, appliquée et efficace, la comédienne a su éviter les pièges tendus par la production et quitter la compétition à son tour, laissant derrière elle des candidats déjà sous pression.

Pour les autres, l’aventure ne fait que commencer… et la menace de devenir “le plus nul” se rapproche dangereusement. Entre éclats de rire, moments de doute et autodérision assumée, cette première soirée a posé les bases d’un divertissement aussi drôle qu’inattendu, où l’échec devient un véritable moteur de jeu.



Le suspense reste entier pour la suite de la compétition, alors que plusieurs personnalités se retrouvent désormais coincées dans la course au trophée le moins envié de l’année.

La suite de « Qui sera le plus nul ? » est à découvrir vendredi prochain, avec de nouvelles épreuves, de nouveaux rebondissements… et, forcément, d’autres éliminations à contre-emploi.

« Qui sera le plus nul ? », le replay du 2 janvier

Rendez-vous vendredi prochain pour suivre suivre l'épisode 2.