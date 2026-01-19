N’oubliez pas les paroles du 19 janvier 2026 : Elodie continue sans briller



N'oubliez pas les paroles du 19 janvier 2026, 9 victoires pour Elodie – Elodie a signé deux nouvelles victoires ce lundi soir « N'oubliez pas les paroles ». Mais niveau gains, ce n'est pas brillant !











N’oubliez pas les paroles du lundi 19 janvier 2026, 9 victoires pour Elodie

Et pour cause, ce lundi soir, la maestro n’a remporté que 1000 euros ! Elle totalise seulement 23.000 euros de gains en 9 victoires. Arrivera-t-elle à passer le cap des 10 victoires et faire décoller ses gains ?

N’oubliez pas les paroles du 19 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.