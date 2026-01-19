N’oubliez pas les paroles du 19 janvier 2026 : Elodie continue sans briller

Par /

Publicité

N’oubliez pas les paroles du 19 janvier 2026, 9 victoires pour Elodie – Elodie a signé deux nouvelles victoires ce lundi soir « N’oubliez pas les paroles ». Mais niveau gains, ce n’est pas brillant !


N'oubliez pas les paroles du 19 janvier 2026 : Elodie continue sans briller
Capture FTV


Publicité

N’oubliez pas les paroles du lundi 19 janvier 2026, 9 victoires pour Elodie

Et pour cause, ce lundi soir, la maestro n’a remporté que 1000 euros ! Elle totalise seulement 23.000 euros de gains en 9 victoires. Arrivera-t-elle à passer le cap des 10 victoires et faire décoller ses gains ?

N’oubliez pas les paroles du 19 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

A LIRE AUSSI
Ça commence aujourd’hui du 19 janvier 2026 : le sommaire
Ça commence aujourd’hui du 19 janvier 2026 : le sommaire
Les 12 coups de midi du 19 janvier : plus que 3 cases sur l’étoile mystérieuse, on vous dit qui va apparaitre !
Les 12 coups de midi du 19 janvier : plus que 3 cases sur l'étoile mystérieuse, on vous dit qui va apparaitre !
Audiences 18 janvier 2026 : « Maison de retraite » leader devant la Coupe d’Afrique des Nations
Audiences 19 janvier 2026 : « Maison de retraite » leader devant la Coupe d'Afrique des Nations
« Coeurs noirs » : lancement de la saison 2 ce soir sur France 2 (19 janvier 2026)
"Coeurs noirs" : lancement de la saison 2 ce soir sur France 2 (19 janvier 2026)


Publicité


Retour en haut