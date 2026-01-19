Demain Nous Appartient spoiler : Karim fait une découverte capitale (vidéo épisode du 22 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Karim va faire une découverte capitale dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que la police recherche activement qui a tué Mathieu Bouvard, Karim va recueillir un témoignage qui pourrait tout changer…











Au commissariat, Karim fait le point avec sa collègue Sara sur l’avancée de l’enquête concernant le tueur. Il évoque une piste sérieuse : avant de s’en prendre à Bouvard, le meurtrier aurait sonné chez un voisin. Le dog-sitter de la voisine a d’ailleurs témoigné : il était présent lorsque le tueur a sonné, mais avait quitté les lieux au moment où la porte s’est ouverte. Karim précise alors à Sara qu’il a envoyé Damien effectuer des analyses sur la sonnette du voisin. Ils espèrent ainsi récupérer l’ADN du tueur.

De quoi finalement innocenter Erica ?

