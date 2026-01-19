Star Academy : les artistes invités de la demi-finale du 24 janvier dévoilés !



Star Academy, liste des stars invités du 15ème prime du samedi 24 janvier 2026 – Deux jours après le dernier prime de la Star Academy 2025 et l’élimination de Bastiaan, les académiciens ont déjà commencé à préparer le prochain prime ce lundi avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur la première demi-finale ce samedi 24 janvier 2026 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Les 4 académiciens demi-finalistes auront la chance de chanter aux côtés de Mika, Laureen, Garou et Bob Sinclar.

Chansons et artistes :



Léa et Garou « L’adieu »

Sarah et Loreen sur « Tatoo »

Ambre et Victor avec Mika « Big Girl »

Ambre, Léa, Sarah et Victor avec Bob Sinclar « Love Generation »

Star Academy, demi-finale 1

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.