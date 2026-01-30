Un Si Grand Soleil du 2 février : Manu se souvient, Sacha ne lâche pas Charlotte (résumé épisode 1849 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 2 février 2026, spoiler résumé de l’épisode 1849 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 2 février 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Manu regarde encore la photo de Sacha, il essaie de se souvenir où il l’a déjà vu. Eve le rejoint, Manu lui montre. Elle lui conseille d’en parler à Becker mais il lui rappelle que ni lui ni Alex ne sont censés enquêter. Manu lui assure qu’Alex continue de travailler dessus, il l’appelle dès qu’il aura une piste.

Sacha essaie de joindre Charlotte mais il tombe sur sa messagerie. Alex est devant chez Sacha. Quand il part à moto, Alex s’introduit dans sa résidence… Il chercher sa boite aux lettres et il l’ouvre. Il récupère son courrier et découvre une lettre d’un club de plongée.



Publicité





Chez Hugo et Sabine, Pablo reçoit un colis de la place de sa mère et son beau-père. Hugo le remet à Pablo mais il lui dit qu’il peut le mettre à la poubelle. Hugo insiste pour qu’il ouvre, il y découvre un livre. Il s’agit du « Comte de Monte-Cristo » mais Pablo n’apprécie pas, il dit que c’est « un cadeau de mer** » et s’en va.

Dans les toilettes du lycée, Charlotte envoie un vocal à Sacha, elle lui dit qu’elle a fait ce qu’il voulait, elle lui demande d’arrêter de lui parler. Salomé la rejoint, elle la trouve bizarre et lui demande si c’est Sacha qui la bombarde de messages. Charlotte dit qu’elle n’a plus envie de lui parler ni de le voir. Salomé veut savoir pourquoi mais elle refuse de lui dire.

Pablo se plaint auprès de Noura du cadeau envoyé par sa mère. Noura pense qu’elle veut juste se rattraper mais Pablo pense que ça vient de son beau-père pour l’embêter. Noura lui parle de son père, elle n’a tellement pas de nouvelle qu’elle ne sait pas s’il est encore vivant… Elle aimerait recevoir n’importe quel cadeau de sa part.

Alex vient au club de plongée, il rencontre la présidente. Il l’interroge sur Sacha Kazan. Elle explique qu’il plonge ici depuis quelques années mais il ne vient plus depuis l’accident de son pote. Un jour, son ami Jules a fait un malaise en plongée et il est mort. Ça a totalement traumatisé Sacha.

Cécile fait le point avec Aude, c’est paroles contre paroles pour Manu et Charlotte. Cécile pense que si Charlotte n’a pas craqué lors de la confrontation, c’est qu’elle dit la vérité. Aude rappelle qu’ils n’ont rien contre Manu. Cécile sait qu’elle n’a rien pour l’envoyer au tribunal mais elle ne veut pas prononcer de non-lieu. Elle veut demander une expertise psychologique de Manu pour avoir un nouvel éclairage.

Dans le tram, Pablo est préoccupé. Il a de souvenirs avec son beau-père qui remonte… Un jour lui a volé sa carte bancaire, il a été violent et Pablo l’a frappé, sa mère n’est pas intervenue. Pendant ce temps là, Caroline appelle Hugo pour savoir si Pablo a reçu son cadeau. Il lui dit que oui mais il avoue que c’est pas son truc les romans. Elle dit que c’est une idée de Martin, elle dit qu’il le connait par coeur. Hugo pense que « pas tant que ça », Caroline répond qu’il a élevé comme son fils : il le connait mieux que lui qui ne l’a pas élevé !

Alex fait le point avec Manu sur Sacha. Il lui parle de la mort de son pote au club de plongée et son côté séducteur. Il dirige une entreprise de marketing à Montpellier. Manu se souvient de l’accident de plongée, il a enquêté dessus et a interrogé Sacha, qui était son associé ! C’était il y a environ un an. A l’époque, Manu trouvait qu’il en faisait trop mais l’autopsie a conclu à l’accident et l’affaire a été classée sans suite. Alex ne voit pas le lien avec les accusations de Charlotte.

Hugo retrouve Becker, qui lui demande comment va Pablo et l’interroge sur sa mère. Hugo dit l’avoir eu au téléphone mais c’est compliqué. Becker lui dit de faire preuve de diplomatie. Il espère que ça va s’arranger. Dans sa chambre, Pablo ouvre le livre et y découvre une photo de lui et sa mère à l’intérieur, avec un mot… « Je pense à toi tous les jours, tu me manques ». Pablo pleure.

Charlotte met la table, Sacha lui envoie un message. Il exige qu’elle sorte le rejoindre dehors sinon il balance sa vidéo ! Elle prétexte sentir une mauvaise odeur pour sortir la poubelle. Dehors, Charlotte lui demande de la laisser tranquille : elle ne veut plus le voir. Il dit être désolé, il a eu peur qu’elle craque. Il lui demande pardon et lui dit « je t’aime ». Il va partir, il aimerait qu’elle le rejoigne. Elle dit que ses parents l’attendent, elle doit y aller.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : la vérité sur Charlotte et Sacha éclate, les résumés jusqu’au 13 février 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.