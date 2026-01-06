N’oubliez pas les paroles du 6 janvier 2026 : Jade toute proche des 100.000 euros !



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 6 janvier 2026, 14 victoires pour Jade – Jade continue son joli parcours dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle a continué de faire grimper ses gains ce mardi soir et totalise déjà 97.000 euros de gains en 14 victoires !











Publicité





N’oubliez pas les paroles du mardi 6 janvier 2026, Jade continue

Dans le détail ce mardi soir, Jade n’a rien gagné sur la première émission et elle a ensuite remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la deuxième émission. Elle pourrait donc franchir le cap 100.000 euros mercredi soir !

N’oubliez pas les paroles du 6 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.