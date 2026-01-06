Un Si Grand Soleil du 7 janvier : Victor risque gros, Florent lâche Claire (résumé épisode 1830 en avance)



Un si grand soleil du 7 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1830 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 7 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Au commissariat, Hélène raconte son évasion et disculpe complètement David. Elle dit être ensuite allée voir Victor pour lui demander de l’aide. Il voulait qu’elle se rende mais elle l’a supplié de l’aider et il a fini par accepter. Hélène parle de sa co-détenue qui l’aurait tuée si elle était retournée en prison. Florent souligne le fait qu’Hélène avait déjà fait part de ses craintes au procureur avant son évasion. Hélène ajoute que Marsan et Zoé Cassis préparent un enlèvement… Elle dit l’avoir compris seule.

Pendant ce temps là, Alex interroge Victor en présence de Johanna. Il donne la même version qu’Hélène.



Soan et Marie-Sophie pressent Charlotte, qui se lève au dernier moment. Soan lui dit qu’elle a 3 minutes pour s’habiller et prendre ses affaires. Elle dit que ça ne sert à rien, elle ne sera pas à l’heure au premier cours. Soan et Marie-Sophie tentent de la recadrer mais elle les provoque. Marie-Sophie dit à Soan de filer, elle va gérer.

Claire est en voiture avec Kira. Elle est sous le choc pour Victor, Claire dit attendre un appel de Florent. Elle confie à Kira que Victor risque gros. Kira ne comprend qu’il ait pris autant de risque pour cette folle… Claire dit qu’elle dit peut être la vérité mais Kira affirme qu’elle est dangereuse.

Charlotte s’endort au début du cours d’Eve. Elle annonce qu’il manque encore des autorisations pour le voyage de la semaine prochaine. Pablo rend sa fiche et plaisante au sujet des chambres. Eve finit par remarquer Charlotte qui dort. Après le cours, elle confie à Salomé être sortie avec Sacha et ne pas avoir dormi. Salomé lui conseille de faire gaffe… Charlotte pense qu’elle est jalouse.

Chez L Cosmétiques, Elisabeth valide les visuels de Sacha. Elle dit à Bertier de le payer, Muriel précise qu’elle a détesté travailler avec Sacha : il n’y a pas une femme qu’il n’a pas dragué, il est déplacé et malsain ! Elisabeth est surprise, Muriel dit qu’elle préférait la prévenir…

Le procureur fait le point avec Becker son équipe. Les versions d’Hélène et Victor concordent. Le procureur est tendu, il demande si Hélène a donné des infos sur Zoé Cassis. Aude dit qu’elle assure que sa co-détenue et un mâton préparent un enlèvement, elle n’a aucune preuve en dehors de sa violente agression. Le procureur dit que son agression ne prouve rien et ils n’ont aucun élément. Aude pense qu’il serait vraiment dangereux de la renvoyer en détention au même endroit. Elle ajoute qu’elle veut réinterroger Claire, elle pense qu’elle n’a pas tout dit.

A l’hôpital, David est mal. Il avoue à Claire qu’il stresse à l’idée qu’Hélène parle. Claire est convaincue qu’elle dira rien. Elle reçoit un appel d’Aude pour passer au commissariat.

Elisabeth reçoit Sacha, elle lui annonce que leur collaboration s’arrêtera là. Il demande pourquoi, elle dit qu’elle n’a pas à se justifier.

Marie-Sophie rentre et découvre que Charlotte se maquille. Elle prétexte un exposé à faire avec Salomé, Marie-Sophie comprend qu’elle lui ment. Elle lui demande si elle a un mec, elle dit refuser de partager sa vie privée. Elle dit qu’elle rentre à 22h sinon elle passera tout le reste de la semaine dans sa chambre !

Aude interroge Claire au commissariat, elle assure qu’elle n’était au courant de rien. Aude lui demande si elle réalise ce que risque son père et elle-même s’ils découvrent qu’elle a menti. Claire confirme ne rien savoir et elle dit ne pas comprendre pourquoi Victor a pris tous ces risques pour elle.

Charlotte retrouve Sacha, il lui reproche d’être en retard et se moque de sa tenue. Ils dit qu’ils vont nulle part, il n’a plus envie. Il rentre chez lui sans elle ! Charlotte est sous le choc. Elle est mal dans le tram du retour et tente de l’appeler mais il ne répond pas.

Claire retrouve Florent, elle reste déterminée à faire tomber Marsan et Zoé Cassis. Mais Florent ne veut plus s’impliquer, il lui dit que ça va trop loin. Claire s’en va en lui disant qu’elle va se débrouiller…

