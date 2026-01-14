Plus Belle La Vie du 14 janvier 2026 : un homme tire sur Martin au Mistral ! (résumé + extrait vidéo épisode 497 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 14 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 497 de PBLV – Les choses vont mal tourner pour Martin aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Un homme va lui tirer dessus sur la place du Mistral !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 janvier 2026 – résumé de l’épisode 497

Au commissariat, le commandant Joseph fait le point avec Patrick et Idriss sur une affaire de trafic de migrants assimilée à de l’esclavage moderne. Ils cherchent à remonter jusqu’au chef du réseau. Stanislas révèle que le sang retrouvé sous les chaussures de Martin est celui de Ziad Slimani, prouvant sa présence sur la scène du crime. Joseph demande à Idriss de faire venir Martin et Luna.

Au Mistral, Mirta a faut des courses pour Luna et raconte à Thomas que Martin va très mal : crises d’angoisse nocturnes et mutisme total. Tous s’interrogent sur ce qu’il a vécu. Au commissariat, Ariane surprend Stanislas en train d’analyser le trajet de Slimani. Il trouve incohérent qu’il ait évité l’autoroute et note la disparition de la bâche. Ariane souligne sa bonne connaissance de Marseille pour un Lyonnais.



Publicité





Idriss retrouve Luna pour réauditionner Martin, mais elle refuse, le jugeant trop fragile. Idriss lui révèle la présence de sang sous ses chaussures : Martin aurait assisté à un meurtre. Luna accepte d’essayer de le faire parler. Plus tard, Martin se confie à Lucie au téléphone : il a vu deux hommes se faire tuer. Il doit ensuite suivre Luna et Idriss jusqu’au commissariat. Mais en chemin, un homme en scooter surgit et tire sur Martin.

À la résidence, un sans-abri cherche Nisma pour un duvet qu’elle lui avait trouvé et qu’on lui a volé. Steve lui explique qu’elle n’est plus là mais promet de contacter l’association. Plus tard, Steve apporte un duvet au sans-abri mais le retrouve mort. Jean-Paul pense d’abord à une chute liée à l’alcool, mais Steve doute. Charlotte confirme ensuite qu’il y a des marques laissant penser à un étranglement !

De son côté, Vanessa donne un cours à Thomas mais critique sa méthode trop théorique. Agacés, ils se donnent rendez-vous au Mistral après le service. Au Mistral, Vanessa reproche à Thomas d’offrir trop de cafés, chiffrant la perte. Djawad met Thomas en garde contre Vanessa, mais il affirme gérer la situation.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Martin inquiet, Ulysse déchante, les résumés jusqu’au 30 janvier 2026

VIDÉO Plus belle la vie du 14 janvier 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.