Ici tout commence du 14 janvier : Fleur démasque le maître chanteur ! (résumé + vidéo épisode 1350 en avance)

Ici tout commence du 14 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1350 – Anouk est victime d’une nouvelle attaque du maître chanteur ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais Fleur va finalement découvrir qui est derrière tout ça !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 14 janvier – résumé de l’épisode 1350

Le chef Leroy accompagne Joséphine à l’Institut. Elle regrette de devoir continuer à croiser la cheffe Revero, mais explique avoir demandé à être remplacée au service du Double A pour l’éviter. Elle reconnaît toutefois qu’un renvoi aurait été excessif au vu des qualités pédagogiques de Revero. Loup les rejoint et prend des nouvelles de Joséphine. Celle-ci comprend qu’il est au courant de sa rechute et lui avoue que le voir coucher avec Revero l’a profondément affectée. Malgré ses excuses, elle se sent incapable de lui pardonner.

Anouk appréhende son retour au Double A, mais Anaïs la soutient. Bianca se réjouit de remplacer Loup en tant que second, ce dernier s’étant retiré du planning pour prendre du temps pour lui. Juste avant le service, Stanislas et Fleur découvrent qu’un article évoquant le suicide de Jean, l’ancien second d’Anouk, a été glissé dans tous les menus. Pendant qu’ils les retirent, Anouk reçoit un nouveau message menaçant de son maître-chanteur et, sous pression, s’emporte violemment contre ses élèves…



Après le service, Fleur raconte l’incident à Bérénice. En lisant l’article, elles apprennent que Jean venait d’un petit village. Fleur finit ensuite par avouer son crush pour Lionel, tout en pensant qu’il est heureux avec Juliette. Plus tard, Lionel propose d’enterrer la hache de guerre et rappelle l’importance de leur amitié. Juliette les rejoint et Fleur les invite à boire un verre avec Joséphine. Au cours de la soirée, le village d’origine de Juliette est évoqué : Fleur réalise qu’il s’agit du même que celui de Jean et confie ses soupçons à Joséphine, convaincue que Juliette pourrait être le maître-chanteur.

À la coloc des marais, Milan reproche à Anaïs de ne pas user de son influence pour l’aider face à Andréa Jourdain. À l’hôtel, une cliente accuse Milan de vol après la disparition de sa bague et le filme en exigeant qu’il vide ses poches. Soutenu par Denis, Milan refuse. Il s’emporte lorsqu’elle l’insulte et quitte les lieux. Enfin, piqué par une remarque de Léonard, Gaspard organise une surprise romantique pour Maya. Mal à l’aise, elle lui reproche de l’avoir laissée tomber la veille, avant que le couple ne se réconcilie et se dise « je t’aime » pour la première fois.

Ici tout commence du 14 janvier 2026 – extrait vidéo

