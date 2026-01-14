Demain Nous Appartient du 14 janvier : Maud au plus mal, Erica face à son frère (résumé + vidéo épisode 2118 en avance)



Demain nous appartient du 14 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2118 de DNA – Maud va être victime de complications ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Raphaëlle en veut beaucoup à Chloé… Quant à Erica, son frère l’appelle à l’aide !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 14 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2118

Au commissariat, Erica explique à Sara qu’elle n’a plus de nouvelles de son frère Basile depuis plus de dix ans. Le portrait-robot réalisé par la police ne lui ressemble pas du tout, photo à l’appui. Elle confie ensuite à Bart qu’elle pense que son harceleur a usurpé l’identité de Basile, avec qui elle s’est brouillée lors de la maladie de leur mère. L’ADN retrouvé au gîte confirme que Basile y a été séquestré plusieurs jours, sans que l’on sache s’il est vivant. Une moto à son nom a disparu et l’agresseur est finalement localisé à Sète. Dans la soirée, Erica reçoit un appel de l’hôpital d’Alès : Basile est vivant et lui demande de l’aide.

À l’hôpital, Maud souffre de violentes douleurs à l’épaule. Raphaëlle s’inquiète, s’impatiente face au flou de Marianne et elle l’accuse de vouloir protéger Chloé. Plus tard, elle reproche directement à Chloé l’état de sa fille, la blessant profondément.



De retour de vacances, Aaron décide de s’inscrire sur une application de rencontres. D’abord réticent à mettre une photo ou son vrai nom, il change d’avis après une discussion avec Gabriel, qui l’aide à finaliser son profil.

Karim confie à Georges son doute après un rendez-vous mitigé avec Émilie. Elle lui propose ensuite de se revoir. Lors d’un footing, Émilie lui avoue qu’il lui plaît mais qu’elle n’est pas prête. Compréhensif, Karim accepte d’attendre.

VIDÉO Demain nous appartient du 14 janvier 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

