Plus Belle La Vie du 6 janvier 2026 : Martin porte plainte, Luna lâche Idriss (résumé + extrait vidéo épisode 491 en avance)

Plus belle la vie du 6 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 491 de PBLV – Luna va prendre parti cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elle décide de croire Martin, qui porte plainte contre Idriss pour violences policières, et quitte Idriss.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 janvier 2026 – résumé de l’épisode 491

Idriss retrouve Louisa. Il minimise la situation mais finit par avouer que Martin a fait un malaise après son arrestation et a deux côtes fêlées. Il assure ne pas l’avoir violenté, ne comprend pas ce qui s’est passé et n’a pas dormi. Louisa le soutient et le rassure.

Sur la place, Luna accompagne Martin au cabinet médical puis au commissariat pour le vol du portable. Elle lui demande s’il se sent capable de reprendre l’interrogatoire. Pendant son absence, Martin parle à Lucie : elle le rejette et le traite de voleur. Il dit avoir fait ça pour lui acheter un cadeau d’anniversaire… Lucie lui dit d’oublier sa soirée.



Plus tard, au commissariat, Stanislas interroge Martin et Luna devant Idriss. Idriss annonce que Louisa ne portera pas plainte et attend seulement des excuses. Martin refuse et porte plainte pour violences policières. Idriss part, Luna est choquée.

Au commissariat, Stanislas réentend Idriss : Martin maintient sa plainte et l’accuse de l’avoir frappé. Idriss s’emporte et s’en va. Il confronte ensuite Luna, qui prend le parti de Martin et préfère couper les ponts. Idriss, bouleversé, lui dit qu’il risque gros et que Martin va tout détruire.

Au bar, Djawad chouchoute Ariane, qui supporte mal tout ce qu’il fait autour de sa grossesse et refuse les cours de préparation à l’accouchement. Djawad insiste et décide d’y aller, déterminé à bien faire. Au Pavillon des Fleurs, Ariane rejoint finalement Djawad au cours de préparation animé par Babeth. Djawad est félicité. Plus tard, il confie à Thomas vouloir vivre avec Ariane. Il apprend qu’un appartement du Mistral va se libérer et s’y intéresse.

Apolline est encore bouleversée par le départ de Nisma. C’est pareil pour Steve, qui n’a plus goût à rien et réfléchit au sens de sa vie… À la résidence, Steve reproche aux autres d’ignorer un nouveau colocataire et coupe le wifi. Plus tard, il confie à Jules son mal-être et ses doutes sur ses études. Jules lui propose une interview, qu’il accepte.

VIDÉO Plus belle la vie du 6 janvier 2026 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.