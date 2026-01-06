Ici tout commence du 6 janvier : Loup et Anouk dérapent ! (résumé + vidéo épisode 1344 en avance)



Ici tout commence du 6 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1344 – Loup et Anouk vont déraper ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Après avoir bu de l’alcool, la cheffe et son second vont coucher ensemble !





Ici tout commence du 6 janvier – résumé de l’épisode 1344

Loup souffre toujours de sa rupture avec Joséphine, qu’il ne parvient pas à comprendre, et a du mal à pardonner Clotilde. Il se confie à Joachim, tandis que Clotilde prévient la cheffe Revero de son mal-être. Anouk décide alors de l’emmener à la plage : ils échangent sur leurs blessures personnelles, Loup évoquant sa rupture et Anouk le suicide de son second, un an plus tôt. Après ce moment fort, ils se baignent ensemble.

De retour en cuisine, encore frigorifiés, ils boivent de l’alcool pour se réchauffer. Loup boit davantage en voyant Joséphine discuter avec le chef Leroy, à qui elle avoue combien la séparation est douloureuse. Le soir, la complicité entre Loup et Anouk dérape : ils s’embrassent puis couchent ensemble, sans savoir que quelqu’un les filme…



À la ferme, Alice sent que Stanislas lui en veut toujours. Sur les conseils d’Angèle, elle fait un stage d’observation au Double A. Malgré sa bonne volonté, Stanislas se sent humilié pendant le service, avant de devoir rattraper une situation qu’Alice ne sait pas gérer. En fin de journée, elle reconnaît ses compétences et son rôle essentiel, ce qui le rassure.

De retour de lune de miel, Carla et Bérénice cherchent un appartement, mais renoncent face aux loyers trop élevés. Elles envisagent alors de vivre chez leurs familles respectives, sans réussir à se mettre d’accord. Enfin, Lionel présente à Zoé sa nouvelle copine, Juliette. Fleur, encore très présente, s’invite dans leur échange et propose un apéro à trois pour faire connaissance.

Ici tout commence du 6 janvier 2026 – extrait vidéo

