Demain Nous Appartient du 6 janvier : Raphaëlle et Chloé prises au piège ! (résumé + vidéo épisode 2112 en avance)

Demain nous appartient du 6 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2112 de DNA – Les vacances débutent de la pire des façons pour Chloé, Raphaëlle et leurs filles ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Elles tombent en panne avant de se retrouver face à un hôte au comportement étrange…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 6 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2112

Raphaëlle, Chloé, Judith et Maud tombent en panne en route vers un gîte isolé. Sans réseau, elles marchent jusqu’au lieu et découvrent qu’il n’y a ni chauffage ni eau chaude. Le propriétaire, Basile, affirme qu’il s’agit d’un problème électrique et qu’il avait tenté de les prévenir. Malgré la situation, Raphaëlle et Chloé décident de rester pour la nuit. Elles ignorent que Basile ment et qu’il a volontairement coupé le chauffage et l’eau chaude. Dans la soirée, il verse des cachets écrasés dans la cafetière.

À Sète, Bastien constate que Georges passe ses journées à jouer aux jeux vidéo et que le frigo est vide. Inquiet, il se confie à Violette. Georges admet à Karim qu’il n’a pas le moral, ce qui pousse Mona à venir l’aider à remettre son appartement en ordre. Le soir, Bastien est impressionné par le changement, tandis que Georges prétend s’en être sorti seul.



De son côté, Karim se rapproche d’Émilie. Arthur surprend une conversation confirmant leur rendez-vous et en parle à Lou, ravie pour eux. Karim et Émilie déjeunent ensemble au Spoon, reviennent sur un malentendu et apprennent à se faire confiance. Ils s’appellent ensuite, heureux de ce moment partagé. Nina soupçonne alors son père d’avoir une amoureuse.

Enfin, alors que Bart prépare la signature du contrat du Spoon, Erica reçoit sur les réseaux sociaux un message intrigant d’un inconnu, ce qui éveille la méfiance de Bart.

VIDÉO Demain nous appartient du 6 janvier 2026 – extrait de l’épisode

