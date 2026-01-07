Ici tout commence du 7 janvier : Anouk et Loup victimes d’un maître chanteur ! (résumé + vidéo épisode 1345 en avance)



Ici tout commence du 7 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1345 – Loup et Anouk vont être victimes d’un maître chanteur ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Alors que la prof et son élève ont couché ensemble, quelqu’un les a filmés et comptent bien utiliser la vidéo…





Ici tout commence du 7 janvier – résumé de l’épisode 1345

Après avoir couché ensemble, Anouk et Loup se retrouvent mal à l’aise et reconnaissent avoir dépassé une limite, notamment à cause de leur relation professeure-élève. Ils décident de ne plus en parler et de se concentrer sur leur travail. En cours, Bianca pointe le favoritisme d’Anouk envers Loup, ce qui met ce dernier mal à l’aise. Plus tard, Anouk découvre son casier rempli de préservatifs. Peu après, elle et Loup reçoivent un message anonyme accompagné d’une vidéo compromettante d’eux.

De leur côté, Carla et Bérénice ne parviennent pas à se mettre d’accord sur leur futur lieu de vie et tentent chacune de décourager la belle-famille adverse. Après une dispute, elles trouvent un compromis : vivre une semaine chez l’une, une semaine chez l’autre, à condition d’obtenir l’accord de Teyssier.



Enfin, Milan peine toujours en cours de service de chambre. Maladroit avec un client, il exaspère Andréa, qui décide de lui confier une tâche sans contact avec la clientèle et de surveiller étroitement son attitude.

Ici tout commence du 7 janvier 2026 – extrait vidéo

