Plus Belle La Vie du 9 janvier 2026 : Martin fugue, Ariane face à Zoé (résumé + extrait vidéo épisode 494 en avance)

Plus belle la vie du 9 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 494 de PBLV – Martin a fugué cet après-midi dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Ariane parle à Zoé du projet d’appartement tous ensemble… Va-t-elle accepter ?





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 janvier 2026 – résumé de l’épisode 494

Luna se rend au commissariat, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Martin depuis la veille. En larmes, Luna avoue à Idriss l’altercation avec Martin et la gifle qu’elle lui a donnée. Idriss lance aussitôt un signalement. Pendant ce temps là, Lucie retrouve Martin caché dans un conteneur sur un chantier. Rassuré de la voir, il vérifie qu’elle n’a pas été suivie. Elle lui apporte de quoi manger, boire et la veste de son père, et lui annonce que sa grand-mère a alerté la police. Martin décide de rentrer à Lille grâce aux ouvriers… Lucie lui dit au revoir et part en cours.

Martin se cache ensuite dans une camionnette sur le chantier. Au commissariat, Idriss avoue à Ariane qu’il n’a aucune trace de lui et pense qu’il tente de rejoindre le Nord. Stanislas quitte le travail à 15h, laissant Ariane interloquée. Luna, paniquée, n’arrive toujours pas à joindre Martin et culpabilise. Thomas tente de la rassurer en évoquant la fugue de Baptiste. Mirta lui conseille de prévenir les parents, mais Luna demande encore du temps. Caché dans la camionnette, Martin est témoin d’un double meurtre. L’homme dépose les corps près de lui et en enterre un. Martin, terrorisé, fond en larmes.



Ariane convoque Zoé en urgence pour lui parler logement : avec le bébé, l’appart sera trop petit. Elle lui propose celui trouvé par Djawad pour vivre tous ensemble. Zoé hésite, puis accepte en voyant qu’Ariane en a envie. De leur côté, Babeth et Patrick annoncent à Léa et Jean-Paul qu’ils vont s’installer dans l’appartement d’en face. Surprise générale quand Ariane et Djawad arrivent, clés en main : ils ont signé le bail, avec Patrick comme caution. Babeth fulmine, tandis que Léa et Jean-Paul se moquent.

Au Pavillon des Fleurs, Blanche prête à Thomas des livres de gestion. Il confie s’être inscrit à la fac et assister à sa première masterclass. Blanche se réjouit de l’enquête pour fraude visant Vanessa Kepler avant qu’il lui annonce que c’est elle qui anime la masterclass. À la fac, Thomas félicite Vanessa Kepler après sa masterclass, où peut de monde est venu suite à un appel au boycott. Il salue son courage et dit avoir adoré son intervention, ce qui la surprend.

VIDÉO Plus belle la vie du 9 janvier 2026 – extrait vidéo

