Ici tout commence du 9 janvier : Joséphine sous le choc face à la vidéo (résumé + vidéo épisode 1347 en avance)

Ici tout commence du 9 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1347 – Alors qu'Anouk veut démissionner, la vidéo d'elle et Loup va finalement être diffusée à tout l'institut ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Joséphine, sous le choc, ne veut plus parler à Loup.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 9 janvier – résumé de l’épisode 1347

Suite au chantage à la vidéo, Anouk envisage de démissionner afin d’éviter le pire. Loup, convaincu que Joséphine n’est pas la maître-chanteuse, demande du temps pour éclaircir la situation. Il apprend alors par le chef Leroy que Joséphine travaillait chez lui le soir des faits, ce qui le conforte dans ses soupçons.

Malgré cette preuve, Anouk reste décidée à quitter son poste après son service. Refusant qu’elle sacrifie sa carrière, Loup demande conseil à Joachim et Clotilde, qui l’encouragent à dire la vérité. Il parvient finalement à empêcher Anouk de démissionner et la pousse à ne pas céder au chantage.



Loup retrouve ensuite Joséphine pour lui expliquer ce qui s’est passé, mais le maître-chanteur diffuse la vidéo à tout l’Institut avant qu’il n’en ait le temps. Profondément choquée par les images, Joséphine coupe tout contact avec lui.

À l’Atelier, Solal développe un nouveau concept avec Julia. La cheffe Listrac les rejoint et annonce qu’elle va tenter le concours de MOF. Elle passe un examen blanc préparé par Claire : si ses plats sont jugés très réussis, ils ne sont pas encore au niveau attendu. Déterminée, la cheffe retourne travailler, ce qui pousse Solal à s’interroger sur sa perte de plaisir en cuisine.

De leur côté, Ferdinand et Léonard partagent un moment de complicité avant qu’un appel de leur père ne ravive les tensions. Léonard refuse tout contact avec Castelmont et reproche à Ferdinand de l’avoir piégé. Plus tard, rongé par les remords, Ferdinand décide de bloquer définitivement son père pour protéger sa relation avec son demi-frère.

Ici tout commence du 9 janvier 2026 – extrait vidéo

