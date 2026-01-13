Plus belle la vie spoiler : drame, Martin se fait tirer dessus ! (14 janvier 2026)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 14 janvier 2026 – Martin est en état de choc depuis qu’il est revenu au Mistral dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et c’est un drame qui vous attend demain dans l’épisode du mercredi 14 janvier 2026, Martin va se faire tirer dessus !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Martin inquiet, Ulysse déchante, les résumés jusqu’au 30 janvier 2026

Mirta se confie à Thomas : Martin est terrifié, il n’a quasiment pas dormi de la nuit car il a enchainé les cauchemars et les crises d’angoisse ! Elle est très inquiète, tout comme Luna qui est aux petits soins mais désemparée face à la situation.

Au commissariat, la police découvre que le sang sous les chaussures de Martin est celui de Ziad Slimani. Ils pensent donc que Martin a assisté au crime, ils doivent le réinterroger. Idriss réussit à convaincre Luna de l’intérêt de faire parler Martin et il vient les chercher pour les escorter jusqu’au commissariat…



Publicité





Quand Idriss vient les chercher, Martin vient de parler à Lucie au téléphone. Il lui a confié avoir assisté à un double meurtre… Mais sur la place, alors que Martin est avec Luna et Idriss, un homme en scooter s’arrête et lui tire dessus !