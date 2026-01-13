« Le mensonge de trop » : votre téléfilm inédit ce 13 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



« Le mensonge de trop » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 13 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1, il s’intitule « Le mensonge de trop ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Le mensonge de trop » : l’histoire, le casting

Joanna mène une existence paisible et épanouie aux côtés de Léo et de ses deux enfants, jusqu’au jour où l’irruption d’une femme prénommée Piper vient bouleverser cet équilibre. Déterminée à s’immiscer dans leur vie et à s’approprier sa famille, Piper alerte Joanna, qui refuse de rester passive. Bien décidée à protéger les siens, elle entreprend alors de mener sa propre enquête pour découvrir qui est réellement cette mystérieuse rivale.



Avec : Keshia Knight Pulliam (Joanna), Trai Byers (Leo), Grace Byers (Piper), Alayna Bernard (Evie), AJ Bernard (Aaron)

Et à 16h, « Rendez-vous avec un tueur » (rediffusion)

Nikki Hansen s’installe avec sa fille dans une petite ville dans l’espoir de repartir de zéro. Elle y trouve rapidement un emploi auprès de Liz Cole, la propriétaire d’une boutique de prêt-à-porter, avec qui elle se lie d’amitié, et fait la connaissance de Gavin, avec lequel elle entame une relation amoureuse. Mais ce nouveau départ tourne au drame lorsque Liz disparaît mystérieusement, faisant basculer la vie de Nikki et bouleversant tous ses repères.

Avec : Lara Jean Chorostecki (Nikki), Jamie Spilchuk (Gavin), Ipsita Paul (Liz Cole), Jaida Grace (Brooke), Kayla Hutton (Anna), Matt Wells (Dan), Raven Dauda (Détective Banks)