Ici Tout Commence spoiler : bataille de couples à l’institut ! (vidéo épisode du 15 janvier)

Ici tout commence spoiler – Le cours de nutrition de Gaëtan va tourner en bataille des couples dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». D’un côté, Ninon et Gary, de l’autre, César et Coline !











Coline est surprise en voyant Ninon mal parler à Gary. Mais Ninon assume : il faut savoir se bousculer pour gagner ! Et elle annonce qu’ils sont déjà au niveau 2. Coline se ressaisit et encourage César à passer à la vitesse supérieure… Elle décide finalement de faire comme Ninon, quitte à être limite avec son chéri.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1351 du 15 janvier 2026 : guerre des couples au cours de Gaëtan

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.