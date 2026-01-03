Plus Belle La Vie spoilers : Idriss accusé, une disparition, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 5 au 9 janvier 2026)



Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 5 au 9 janvier 2026 – C’est le grand retour de votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » qui vous attend la semaine prochaine sur TF1. Et comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Idriss, qui va être accusé d’avoir violenté Martin. Le petit-fils de Luna vole le téléphone de Louisa le jour de la rentrée et ne va pas au collège… Quand Idriss le retrouve, il est entrain de revendre le téléphone et il tente de s’enfuir ! Plus tard au commissariat, il s’écroule… Il accuse Idriss et annonce vouloir porter plainte pour violences policières. Luna ne sait plus quoi penser.

Quant à Chloé, Yann est déjà libre et déterminé à avoir une place dans la vie d’Eléna… Baptiste lui conseille de prendre les devants en parlant à sa fille, il assure qu’il sera là pour elle.

Et en fin de semaine, un habitant du Mistral va mystérieusement disparaitre… Quant au déménagement des Nebout et des Boher, rien ne va se passer comme prévu.



Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 5 au 9 janvier 2026

Lundi 5 janvier 2026 (épisode 490) : Luna n’est pas au bout de ses peines alors que son petit-fils continue de lui en faire voir de toutes les couleurs. Au commissariat, un nouveau visage rejoint l’équipe de policiers. De son côté, Chloé s’interroge : doit-elle dire la vérité ?

Mardi 6 janvier 2026 (épisode 491) : Des propos accablants à l’encontre d’un Mistralien menace sa carrière. En parallèle, Djawad continue de prendre son rôle de futur père très à cœur. A la résidence, Jules tente de remotiver Steve, qui n’a plus goût à rien.

Mercredi 7 janvier 2026 (épisode 492) : Au commissariat, les avis divergent sur la responsabilité du suspect. En parallèle, une nouvelle coloc s’installe place du Mistral. Du côté des Kepler, des éléments compromettants les mettent à rude épreuve.

Jeudi 8 janvier 2026 (épisode 493) : Luna est sous le choc, suite à une révélation des policiers. Djawad, quant à lui, rejoint Ariane avec un plan en tête. Au Pavillon des fleurs, Eric transmet à Blanche un courrier, qui ne la laisse pas indifférente.

Vendredi 9 janvier 2026 (épisode 494) : Le quartier du Mistral est sous tension après la disparition d’un habitant. Alors que Babeth et Patrick se réjouissaient déjà de leur déménagement, ils se heurtent à un imprévu. De son côté, Thomas se rend à son premier cours à l’université.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 5 au 9 janvier 2026

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…