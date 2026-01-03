13h15 le samedi du 3 janvier 2026 : au sommaire aujourd’hui



13h15 le samedi du 3 janvier 2026 : le sommaire aujourd'hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. « Pillages dans les bois ».





« 13h15 le samedi » du 3 janvier 2026 : le sommaire

En France, le pillage des forêts prend une ampleur inquiétante. De plus en plus de propriétaires forestiers sont confrontés à un trafic illégal de bois. Certains, décidés à comprendre ce qui s’est passé, ont mené leurs propres enquêtes et sont parvenus à retracer le cheminement des arbres abattus, jusqu’à leur exportation en Chine.

Le magazine 13h15 le samedi s’est intéressé à ce phénomène qui touche de nombreuses régions françaises. Difficile à quantifier avec précision, ce fléau concerne l’ensemble du territoire et repose souvent sur des vols discrets, longtemps passés sous les radars. Les journalistes ont recueilli les témoignages de plusieurs victimes, pour qui ces arbres représentaient bien plus qu’une simple ressource : un héritage familial, chargé d’histoire et de souvenirs transmis de génération en génération.



En Haute-Marne, Hubert a ainsi perdu 22 chênes. En Ariège, Danielle s’est fait dérober plusieurs centaines d’épicéas. Dans les Yvelines, Virginie et Philippe ont choisi de remonter eux-mêmes la piste des bûcherons responsables de la dévastation de la forêt voisine de leur village. Leur enquête a abouti à une découverte glaçante : le bois prélevé illégalement dans leur commune aurait été expédié jusqu’en Chine.