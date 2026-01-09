« Qui sera le plus nul ? » : qui sont les éliminés de l’épisode 2 ? (replay du 9 janvier 2026)



Diffusé ce soir, le deuxième épisode de « Qui sera le plus nul ? » a confirmé l’efficacité d’un concept qui prend un malin plaisir à inverser les codes de la compétition. Une fois encore, les candidats ont tout donné… pour quitter le jeu le plus rapidement possible.











Ariane Massenet, Paul de Saint-Sernin et JoeyStarr éliminés

Dès les premières minutes de l’émission, Ariane Massenet a frappé fort. Très à l’aise sur les épreuves proposées, elle a enchaîné les bonnes réponses et s’est imposée comme la première éliminée de la soirée, décrochant ainsi le statut convoité d’“intello” du jour avant même que la tension ne s’installe.

Plus tard dans l’épisode, Paul de Saint Sernin a lui aussi su tirer son épingle du jeu. Efficace, rapide et souvent juste, l’humoriste est parvenu à sortir de la compétition, laissant ses camarades sous une pression de plus en plus palpable.

Enfin, JoeyStarr a créé la surprise en réussissant à quitter l’aventure à son tour. Entre autodérision et efficacité inattendue, l’artiste a évité de justesse le titre peu flatteur de “plus nul”, concluant la soirée sur une élimination très commentée.



À l’issue de cet épisode 2, ils ne sont plus que six candidats encore en lice : Nabilla Benattia, Jacques Legros, Monique Younès, Nico Capone, Rachel Legrain-Trapani et Soso Maness. Tous restent menacés par le trophée le moins envié de l’année, alors que la compétition se resserre et que la pression monte à chaque épreuve.

Entre rires, surprises et moments d’autodérision, « Qui sera le plus nul ? » continue de séduire par son ton décalé et son esprit bienveillant.

La semaine prochaine, la fin de l’aventure promet d’être encore plus intense, alors que les derniers candidats en compétition tenteront, à leur tour, de s’échapper du jeu… sans devenir “le plus nul”.