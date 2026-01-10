The Floor, à la conquête du sol : 3ème numéro ce soir sur France 2 (10 janvier 2026)



« The Floor, à la conquête du sol » du 10 janvier 2026 – Ce samedi soir à la télé, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour troisième numéro de la saison 3 de son jeu « The Floor, à la conquête du sol ». Pour ce nouvel épisode, ils ne sont plus que 50 candidats encore en course et en fin de soirée ils ne seront plus que 25 !





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







The Floor, à la conquête du sol, présentation du jeu

Ce troisième épisode inédit s’annonce plus explosif que jamais ! Sur un plateau géant de 100 cases, les 50 candidats encore en course pénètrent dans l’arène avec une ambition commune : protéger leur catégorie, agrandir leur territoire et tenter, duel après duel, de s’emparer de l’intégralité du sol. À la clé, une récompense pouvant atteindre 100 000 euros pour celui ou celle qui réussira l’exploit ultime.

Chaque soirée est rythmée par la tension, les rebondissements et des confrontations décisives. Entre catégories éclectiques et images étonnantes, les affrontements se multiplient et la stratégie devient l’arme maîtresse pour avancer.



En fin d’épisode, place à l’Ultime Duel : les deux candidats possédant les plus vastes territoires s’affrontent pour décrocher 5 000 euros. Sans élimination, cette ultime bataille vient conclure la soirée en apothéose.

Cette nouvelle saison promet une conquête du sol toujours plus imprévisible et spectaculaire.

Qui saura enchaîner les victoires ? Qui parviendra à défendre son territoire face aux attaques adverses ? Et surtout, qui réussira à inscrire son nom sur la totalité du sol ?

Préparez vous pour « The Floor, à la conquête du sol » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV