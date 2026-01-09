Un Si Grand Soleil du 12 janvier : Sybille de retour, Claire ment à Cécile (résumé épisode 1834 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 12 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1834 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 12 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Deux braqueurs à scooter, armés, se préparent à passer à l’action. Au même moment, Clémence appelle Janet pour la prévenir que sa voiture ne démarre pas, elle va prendre le tram. Janet propose de la remplacer pour ses consultations. En raccrochant, Clémence est témoin du braquage d’une bijouterie, elle prend en photo la fuite des braqueurs et appelle la police !

Eve cherche ses clés, Manu les a trouvées. Elle dit que ce soir elle va rentrer tard, elle a une réunion pour le voyage scolaire. Il l’admire, il ne tiendrait pas quelques jours avec autant d’élèves. Il est certains qu’ils vont ramener drogue et alcool. Elise appelle Manu pour le braquage d’une bijouterie avec au moins un blessé. Sur place, Clémence témoigne. Elle a secouru le bijoutier et leur montre la photo de la plaque d’immatriculation. Ils l’emmènent au commissariat pour sa déposition.



Publicité





C’est glacial entre Cécile et Florent. Margot est au milieu. Florent propose à Cécile de diner ensemble, elle décline en prétextant avoir beaucoup de travail. Margot souligne la mauvaise ambiance, elle dit à Cécile que Florent a fait que son travail. Mais Cécile le trouve fuyant, elle pense qu’il s’est passé quelque chose avec Claire. Margot pense que c’est un mec bien, il ne ferait jamais ça.

Florent appelle Kira et Claire, qui sont en voiture. Claire et Victor sont convoqués demain chez le procureur, ils doivent se rappeler pour préparer l’audition. Kira est inquiète, Claire avoue qu’elle risque 3 ans de prison et 45000 euros d’amende.

Au commissariat, Becker annonce à Aude que Zoé Cassis et la détenue ayant poignardé Hélène ont été transférées dans une autre prison. Il dit qu’elle a fait du bon travail, Aude n’est pas du même avis : ils n’ont pas pris Hélène au sérieux, ils n’ont pas assez creusé. Elle pense que le contexte change la nature de son évasion et ils ont de la chance que ça n’ait pas viré au drame. Il dit que Victor et Claire sont convoqués chez le procureur le lendemain.

Sybille est avec les braqueurs, qui lui remettent le butin. Ils expliquent avoir blessé le bijoutier, Sybille dit que c’est pas bon. Elle leur remet leur argent. Au commissariat, Elise et Manu font le point avec Becker. Il s’agissait d’un scooter volé depuis la veille. Becker dit que c’est le 4ème braquage d’une bijouterie en 4 mois dans le département, il leur demande de faire des rapprochements avec d’autres commissariat.

Claire est avec Dimitri au téléphone, elle a peur pour la convocation chez le procureur. Il tente de la rassurer : Florent va la défendre. Il comprend qu’elle est entrain de retomber amoureuse, elle avoue que ça lui fait quelque chose et elle pense beaucoup à lui.

Elise annonce à Manu et Alex qu’elle a l’adresse d’arrivée du scooter : un local appartenant à Sybille Delorme, qui a déjà un casier. Ils vont aller lui rendre visite.

Chez Midi Libre, Kira est mal et se confie à Marie-Sophie et Paloma. Sa mère risque 3 ans alors qu’elle a sauvé quelqu’un et a failli se faire tuer. Elles tentent de la rassurer, le procureur va surement en tenir compte. Kira est révoltée, sa mère a fait ce que la police et la justice n’a pas fait. Marie-Sophie décide de faire un papier pour souligner les défaillances du parquet dans cette affaire. Elle dit à Kira que ce n’est pas pour lui faire plaisir, il y a un vrai sujet.

Becker est avec le procureur, il pense que Sybille a fait voler les bijoux pour les revendre. Le procureur leur parle d’Elias Jancene, un gros trafiquant en cavale depuis plus d’un an. Il pense qu’il est lié à tous les braquages. Le procureur veut qu’ils mettent Sybille sous surveillance pour remonter au commanditaire.

A la sortie de l’hôpital, Cécile attend Claire pour lui parler. Elle veut savoir ce qui s’est passé entre elle et Florent. Claire ment, elle assure qu’il ne s’est rien passé : il l’a juste soutenue. Cécile espère que c’est vrai, elle aime Florent et ne veut pas le perdre. Claire dit qu’elle n’a pas à s’inquiéter.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Laurine victorieuse, Manu sous le choc, les résumés jusqu’au 23 janvier 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.