« Master crimes » : la saison 3 inédite ce soir sur TF1 (8 janvier 2026)

Master crimes, vos épisodes inédits du jeudi 8 janvier 2026 – C’est ce jeudi soir que TF1 lance la saison 3 de la série « Master crimes ». Une série portée par Muriel Robin à retrouver chaque jeudi soir à raison de deux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10







« Master crimes » : présentation de la saison 3

L’année démarre sur les chapeaux de roues pour Louise Arbus : un vent de fraîcheur souffle sur son équipe avec l’arrivée d’Allyson Yang, volontaire et obstinée, et de Mika Delaye, hypersensible et anticonformiste. Tandis qu’elle découvre que son fils Guillaume est victime d’une machination redoutable et qu’elle doit aussi gérer un mariage avec Oscar organisé au millimètre, Louise se retrouve face à un adversaire à la hauteur de ses goûts. De leur côté, Delandre et Théodore vivent enfin leur amour au grand jour, mais l’arrivée de Mathilde, la fille possessive et redoutable de Théodore, complique tout. Entre conflits personnels et criminels toujours plus inventifs, les héroïnes n’ont décidément pas une seconde de répit.

« Master crimes » : vos deux épisodes du 8 janvier

Episode 1 « Prédictions » : Louise Arbus traverse la Seine à bord d’une vedette de la brigade fluviale pour rejoindre une scène de crime au pied de la tour Eiffel. La victime, retrouvée en robe de mariée et les yeux crevés, n’est autre que la médium la plus en vue de Paris. Elle devait justement apparaître au salon de la voyance qui s’apprête à ouvrir ses portes. Pour élucider l’affaire, Louise entraîne alors ses étudiants au cœur de l’univers trouble et fascinant de la voyance…



Episode 2 « Nouvelle vie » : Appelée sur une scène de crime, Arbus découvre un magnifique loft où s’est tenue une « divorce party » de quinquagénaires déchaînées. Les trois occupantes des lieux ont reçu un présent pour le moins macabre : un bras… celui de l’une de leurs amies, une jeune divorcée qui rêvait de recommencer sa vie. Louise et ses étudiants devront non seulement identifier le meurtrier, mais aussi retrouver les autres morceaux du corps.

Personnages et interprètes

Avec : Muriel Robin (Louise Arbus), Anne Le Nen (Barbara Delandre), Olivier Claverie (Oscar Rugasira), Victor Meutelet (Samuel Cythere), Nordine Ganso (Boris Volodine), Thaïs Vauquières (Valentine Vallée), Ayumi Roux (Allyson Yang), Mikaël Mittelstadt (Mika Delaye), Michaël Cohen (Théodore Belin), Nicolas Gob (Guillaume Arbus), etc.