Rugby Champions Cup : suivre Bordeaux / Northampton en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Rugby Champions Cup – Bordeaux / Northampton en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce dimanche 11 janvier 2026 sur France 2 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby continue ce week-end avec la troisième journée de l’Investec Champions Cup. Aujourd’hui, l’Union Bordeaux-Bègles reçoit les Northampton Saints.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 2 dès 16h05, coup d’envoi à 16h15.







Publicité





Ce dimanche, l’Union Bordeaux Bègles (UBB) accueille les Northampton Saints au Stade Chaban-Delmas dans le cadre de la 3ᵉ journée de la Champions Cup européenne. Les deux équipes sont actuellement en tête de la poule et à égalité de points, ce qui fait de cette rencontre un choc décisif pour la première place et la qualification pour les phases finales.



Publicité





Le duel fait aussi renaître l’une des plus belles rivalités européennes récentes, après que Bordeaux ait remporté la finale de la saison dernière contre Northampton pour décrocher son premier titre en Champions Cup. Ce dimanche, les Girondins voudront confirmer leur statut à domicile face à une formation anglaise toujours combative, dans une affiche qui s’annonce intense et riche en enjeux.

Bordeaux / Northampton, compositions des équipes

Le XV de départ de l’Union Bordeaux-Bègles : 1. J. POIROT 2. M. LAMOTHE 3. C. SADIE 4. A. COLEMAN 5. C. CAZEAUX 6. J. DU PREEZ 7. C. WOKI 8. T. MATIU 9. M. PAGE-RELO 10. M. JALIBERT 11. L. BIELLE-BIARREY 12. Y. MOEFANA 13. N. DEPOORTÈRE 14. D. PENAUD 15. S. RAYASI

Remplaçants : 16. G. BARLOT 17. M. PERCHAUD 18. B. TAMEIFUNA 19. B. PALU 20. B. VERGNES-TAILLEFER 21. A. RETIÈRE 22. J. CARBERY 23. R. JANSE VAN RENSBURG

Le XV de départ des Northampton Saints : 1. D. FISCHETTI 2. C. WRIGHT 3. T. DAVISON 4. A. COLES 5. J. VAN DER MESCHT 6. C. CHICK 7. T. PEARSON 8. H. POLLOCK 9. A. MITCHELL 10. F. SMITH 11. O. SLEIGHTHOLME 12. R. HUTCHINSON 13. T. FREEMAN 14. E. TODARO 15. G. HENDY

Remplaçants : 16. R. SMITH 17. E. IYOGUN 18. E. MILLAR-MILLS 19. E. PROWSE 20. C. MUNGA 21. S. GRAHAM 22. A. MCPARLAND 23. J. RAMM

Bordeaux / Northampton en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou beIN Sports dès 16h05.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

Bordeaux / Northampton, un match évènement de la Champions Cup à suivre aujourd’hui sur France 2.